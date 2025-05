Alcione, Tereza Cristina, Elba Ramalho e mais famosos lamentam morte de Nana Caymmi

LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Nomes da música, da dramaturgia e das letras brasileiras lamentaram a morte de Nanna Caymmi nesta quinta-feira (1º). A cantora tinha 84 anos e estava internada na Casa de Saúde São José, hospital em Botafogo, no Rio de Janeiro.

“O Brasil perde uma grande cantora, uma das maiores intérpretes que o Brasil já viu de sentimento”, disse seu irmão, Danilo Caymmi. Alice Caymmi, sobrinha e também cantora, disse que sente uma “dor indescritível. Perda irreparável”.

Alcione e Tereza Cristina celebraram o legado da companheira musical. “Eu perdi uma grande amiga hoje. O Brasil perdeu A VOZ. Quem poderá esquecer Nana Caymmi?”, escreveu a marrom.

“Viva o legado, a voz, o cuidado com a canção. A voz de Nana há de ecoar pra sempre nesse país”, disse Tereza nas redes sociais.

Elba Ramalho disse que é um “alívio de vê-la finalmente descansar de suas inúmeras dores”. “Nana Caymmi é a voz de gerações. Filha de Dorival, irmã de Danilo e Dori, emocionou muitos corações, semeando alegria em nossas vidas”, disse a paraibana.

Daniela Mercury disse que Nana fará falta: “Nana Caymmi é uma das vozes mais importantes da música do mundo. É uma intérprete única, que cantou com a doçura da brisa do mar da Bahia e com a força do vento. Vai fazer muita falta na cultura brasileira”.

A Deputada Estadual Luísa Herundina (PSOL), falou de suas impressões da música de Nana: “Deixa um legado extraordinário para o nosso país, com sua interpretação única, carregada de emoção que seguirá ecoando em nossos corações”.

O Flamengo lembrou que Nana era flamenguista: “Nossa amada rubro-negra Nana Caymmi nos deixou há pouco, aos 84 anos. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs”.

Leila Pinheiro diz que sofre pela partida da cantora: “É imensurável a gratidão pelo que ela, há longos anos, nos ofereceu em beleza e emoção diante de seu canto profundo e arrebatador. A história da música brasileira foi cantada pela sua voz!”.

Itamar Vieira Jr. disse que continuará a ouví-la: “A voz de tantas canções, em especial as da dinastia Caymmi. Daqui continuaremos a ouvi-la, Nana, sempre”.

Maria Padilha lembrou o talento de Nana para a composição: “Todas as músicas eram dela. Assim como Billie Holiday, Nana compunha enquanto cantava e seu canto tocava fundo no coração, não deixava dúvidas”.