Adele atualiza site e redes com design de ’30’ e fãs especulam novo álbum

Quase seis anos após o lançamento de “25”, Adele, 33, pode estar próxima de divulgar um novo álbum. É o que acreditam fãs da cantora britânica. Isso porque, outdoors e projeções com o número 30 começaram a aparecer em diferentes partes do mundo nos últimos dias. Para reforçar a suspeita, nesta segunda (4), o site oficial de Adele, assim como o seu Twitter e Instagram, foram atualizados com o mesmo fundo azul usado nas projeções de “30”. .

Adele é conhecida por batizar seus trabalhos com números: “19”, lançado em 2018, “21”, de 2011, e “25”, de 2015 –todos que representam momentos significativos que passou quando tinha a idade indicada no nome do álbum.

Além disso, ao completar 31 anos, Adele sugeriu em postagem no Instagram que seu próximo projeto poderia ser intitulado “30”. Na ocasião, ela escreveu na rede social: “’30’ será um álbum de drum’n’ bass para irritar você”. Ela também afirmava que os 30 anos a testaram. Foi com essa idade que ela anunciou a separação de Simon Konecki, após sete anos de relacionamento. Os dois são pais de Ângelo, 9.

Oficialmente nada foi confirmado. No site oficial há apenas um link para se cadastrar numa newsletter da cantora.

Por conta das especulações o nome de Adele está entre os assuntos mais comentados no Twitter. Alguns internautas até brincam que o possível lançamento de “30” teria provocado a queda do WhatsApp, Facebook e Instagram nesta segunda (4).

“A volta de Adele derrubou o Insta e o WhatsApp, avisa que é a maior”, escreveu um deles.