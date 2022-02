A$AP Rocky diz a jornalista que Rihanna é seu produto Fenty favorito

Durante uma entrevista, Rihanna olhou para o namorado que conversava com uma jornalista e brincou: “Ele não tira os olhos de mim”

O rapper A$AP Rocky, 33, respondeu a um jornalista que a namorada, a cantora Rihanna, 33, que espera o primeiro filho do casal, é o produto favorito da linha que ela criou para a Fenty. A afirmação foi feita no tapete vermelho do Fenty Beauty Universe Event, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na noite de sexta-feira (11).

Durante uma entrevista, Rihanna olhou para o namorado que conversava com uma jornalista e brincou: “Ele não tira os olhos de mim”. A$AP Rocky se aproximou e abraçou a cantora sorrindo. O repórter que entrevistava a cantora brincou com o rapper: “E eu nem estou perto dela. Eu juro por Deus. Eu sou gay. Eu juro!.Eu sou legal”

O casal caiu na gargalhada e o repórter perguntou para o rapper sobre os produtos da marca: “Qual o seu produto preferido [da linha da cantora]?” Rocky olhou para Rihanna e respondeu: “Ela”. A cantora riu.

Embora a Fenty seja principalmente uma marca feminina, a empresa já lançou produtos para homens. Em 2022, Rihanna espera abrir as lojas Savage x Fenty para que as pessoas comprem produtos pessoalmente, em vez de apenas online.

O casal revelou que estava esperando um bebê no final de janeiro, após meses de especulações de que Rihanna estava grávida. A informação foi revelada pela revista norte-americana People, que mostrou fotos da barriga de grávida da artista.

O casal fez uma sessão de fotos com o fotógrafo Miles Diggs, que utiliza o nome Digzzy, que compartilhou o resultado de uma das fotos em seu perfil oficial do Instagram. “Ela está!”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários fãs e internautas comemoraram o anúncio. “Maior notícia de 2022”, escreveu um. “Imagine o bebê dela!”, disse outra. “Estou literalmente chorando”, revelou uma terceira. “Estou gritando, chorando e vomitando”, brincou ainda o perfil oficial da MTV.