A modelo trans Thalita Zampirolli vende nudes na web

A ex-affair de Romário anunciou em suas redes sociais seu novo conteúdo pago para os fãs, “A temperatura subiu no meu Onlyfans”.

Thalita Zampirolli, a modelo transexual que viveu um affair com o ex-jogador Romário em 2013, surgiu com uma novidade em suas redes sociais: ela criou um perfil na plataforma de conteúdos adultos ‘Onlyfans’, e vende nudes e vídeos eróticos pelo valor mensal de R$ 84,90.

Em seu Instagram, com 809 mil seguidores, a modelo anuncia o novo trabalho e diz: “A temperatura subiu no meu Onlyfans. Se você ainda não assinou, corre lá que tem conteúdo novo pra vocês”.

“Vídeo super quente do jeito que vim ao mundo saindo agora” completou Thalita.

Em agosto do ano passado, a modelo relembrou da ocasião que foi flagrada saindo de uma boate no Rio com Romário. O ex-jogador ainda não sabia que ela era trans.

“Não contei. Ele não sabia”, disse Thalita em entrevista ao podcast “Papagaio falante”, apresentado por Sérgio Mallandro e Luiz França, sem citar o nome do jogador. Eles relembraram a história que tornou Zampirolli famosa sem tocar no nome de Romário.