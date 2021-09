A Fazenda 13: Record TV e Galisteu se pronunciam sobre polêmica com Nego do Borel e Dayane Mello

Após os acontecimentos da última madrugada e a entrada da polícia no caso, emissora e apresentadora do “A Fazenda 13” falam sobre o caso

Após Dayane Mello, visivelmente bêbada, ter dormido com Nego do Borel depois da festa de ontem em “A Fazenda 13”, a RecordTV, pelo Twitter, disse que os fatos estão sendo apurados. Patrocinadores do programa pedem que o cantor seja expulso.

A emissora reforçou que uma equipe multidisciplinar está analisando o ocorrido e que vai se pronunciar no programa de hoje a noite, ao vivo.

A Record TV informa que, diante dos acontecimentos desta última noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite. — A Fazenda (@afazendarecord) September 25, 2021

A apresentadora de “A Fazenda 13” (RecordTV), Adriane Galisteu, também usou suas redes sociais para se pronunciar o caso polêmico que ocorreu no reality show rural nesta madrugada, quando Nego do Borel dormiu com Dayane Mello,

bêbada, sem consentimento. Ela garantiu que nem ela nem a emissora compactuam com qualquer tipo de

abuso e que a participante está sendo ouvida pelos diretores do programa e por profissionais.