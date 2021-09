EXPULSO! Record TV decide expulsar Nego do Borel de A Fazenda 13

Após a grande repercussão do caso nas redes sociais e pressionada pelos anunciantes, Record TV decide expulsar Nego do Borel do programa

Nego do Borel está fora de A Fazenda 13! A repercussão do ocorrido, durante esta madrugada no programa, entre o cantor e a modelo Dayane Mello, fez com que a emissora definisse sua expulsão do programa.

A informação dada pelo colunista Léo Dias afirma que, apesar de não ter sido unânime, a direção não teve outra alternativa pela repercussão do caso perante a opinião pública e, principalmente, pela pressão dos anunciantes do programa.

Entenda a polêmica

As festas da Fazenda, em todas as edições, se tornam polêmicas e a segunda festa da ‘Fazenda 13’ não podia ser diferente. Dayane Mello, visivelmente embriagada, foi para o edredom com o cantor Nego do Borel e recusou as investidas do mesmo, que não deu ouvidos a modelo.

Tudo começou após intensas trocas de olhares entre os peões durante toda a festa. Quando ela se deu por encerrada, todos foram para o quarto e Dayane Mello precisou que alguns peões a ajudassem a se trocar. Nego a chamou para deitar em sua cama e Rico Melquiades e Bil Araújo se atentaram ao fato. Logo após, MC Gui foi conversar com Dayane e perguntou se a peoa estava bem e queria permanecer ali. Day respondeu: “minha cama ali”, e o peão perguntou se ela queria ir para a própria cama e foi quando Nego se irritou: “Não escuta ele não!”.

Durante a madrugada, as luzes se apagaram e há diversos vídeos na internet com Dayane dizendo para o cantor: “para!”, “não” e “eu tenho uma filha”. Além do fato, que Nego do Borel foi até a despensa e pegou uma camisinha — coisa que já fez na primeira festa assim como as carícias sem o consentimento de Dayane.