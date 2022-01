Fãs da Deolane infernizam whatsapp comercial de Simioni e ela revida

Os fãs de Deolane resolveram atacar o whatsapp comercial de Kamila Simioni e ela resolveu rastrear as os números.

A treta não tem fim! Os fãs da Dra Deolane Bezerra se organizaram para atacar Kamila Simioni.

O tribunal da internet não perdoa e se organiza, ataca e não respeita aquela linha fina chamada limite, que é a base de toda a qualquer convivência… E por qual motivo estou dizendo estas palavras? Vem comigo que te conto tudo!

A briga entre Deolane e Kamila Simioni ganha um novo capítulo! Desta vez os fãs da advogada, influenciadora e cantora resolveram atacar a conta comercial de Simioni no Whatsapp. Inclusive a morena fez vídeos em seu Instagram relatando a situação e dizendo que rastreou os números e com isso descobriu de onde vinham os ataques.

No programa Hora do Faro, Deolane mandou a braba e como diz a massa: desceu a lenha na Simioni. Deolane contou sobre a treta que aconteceu em sua festa. Sobre o episódio do presente que Simioni comprou para ela, mas levou de volta pra casa e também sobre os rumores de que não havia bebida e comida em sua balada. O quadro do programa funcionou como um tribunal, onde a advogada condenava ou absolvia as personalidades…

Rodrigo Faro ainda perguntou se Deolane gostaria de encontrar sua rival e ela respondeu: “Claro, adoro!” Deolane finalizou olhando para a imagem de Simioni, colocou a plaquinha de condenada: Vou colocar aqui pra você ficar menos feia tá?”

Ihhh! Será que esta guerra ainda vai ser resultado de muitas pautas pra 2022? Eu acredito que sim, e vocês?