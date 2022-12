Disney cria ferramenta de inteligência artificial que envelhece e rejuvenesce atores

Essas tecnologias já eram usadas em fotos, porém, em vídeos em movimento não ficavam convincentes ou reais

O processo de envelhecer e rejuvenescer atores para produções costuma ser trabalhoso e ter um custo alto, para obter resultados convincentes. Para facilitar o trabalho, os pesquisadores da Disney criaram uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para tornar pessoas mais jovens ou mais velhas.

Segundo o portal Gizmodo, essas tecnologias já eram usadas em fotos, porém, em vídeos em movimento não ficavam convincentes ou reais. No caso da Disney, a nova ferramenta se aplica até quando os atores não estão olhando diretamente para a câmera.

Para isso, os pesquisadores criaram um banco de dados com milhares de rostos sintéticos gerados aleatoriamente. Em seguida, eles utilizaram ferramentas de aprendizado de máquina existentes para envelhecer e rejuvenescer rostos e, com os resultados, treinaram uma nova rede neural chamada FRAN (face re-aging network, que significa rede de re-envelhecimento facial, em português).

O sistema identifica quais partes do rosto necessitam ser alteradas pela idade, como a adição ou remoção de rugas e linhas de expressão, por exemplo. Os resultados então são colocados em camadas sobre o rosto original da pessoa no vídeo.

A ideia da ferramenta é preservar a aparência e identidade do artista, mesmo quando a imagem está em movimento e a pessoa não está olhando fixamente para a câmera. Além disso, ela também se adapta às condições de iluminação, que mudam com o decorrer das filmagens.

Apesar disso, ainda existem algumas limitações para a rede neural. Segundo o site The Verge, pesquisadores da Disney observaram que o FRAN pode ser inadequado para alterações significativas, como para idades muito jovens e o envelhecimento do cabelo, que não se reflete no envelhecimento de um ator, pois isso não estava presente no conjunto de dados.