Serviços pela internet cresceram com a pandemia

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, alguns serviços tiveram aumento de procura por parte dos consumidores. Dentre eles, podemos citar principalmente aqueles que são oferecidos pela internet.

Afinal, graças ao isolamento social recomendado (e necessário) para diminuição do contágio da doença, as pessoas passaram a ficar mais tempo online.

Dessa forma, alguns setores viram um aumento de procura e até expansão de lucros em suas empresas. Entenda na matéria de hoje quais serviços foram estes e quais as perspectivas para o futuro.

Quais serviços mais crescem durante a pandemia?

Citaremos 06 exemplos de serviços que tiveram aumento de procura desde o princípio da pandemia. Confira:

Banco digital

Os bancos digitais já estavam a um bom tempo caindo no gosto do brasileiro. Entretanto, após a obrigatoriedade do isolamento social, as pessoas passaram a fazer mais uso dessa ferramenta.

Alguns órgãos de pesquisas já afirmam que houve um aumento de cerca de 130% na busca por serviços bancários via internet banking ou aplicativo bancário.

Além disso, há estimativas de que muitas dessas buscas ocasionaram a concessão de empréstimos aos clientes dos bancos. Isso porque a pandemia fez a renda de quase todos os brasileiros cair drasticamente.

Serviços de delivery em geral

Bem como o banco digital, os serviços de entrega também tiveram um aumento gigantesco. Segundo estudos, empresas de aplicativo de entrega de comida tiveram mais de 100% de aumento de demanda desde o mês de março.

As entregas de farmácias também cresceram e algumas redes estão, inclusive, contratando pessoas para que possam atuar diretamente com o setor de delivery. Pois é necessária uma demanda de pessoal para:

Anotar os pedidos dos clientes;

Separar os remédios, vitaminas e outras demandas, além de conferir validade dos produtos;

Embalar e passar para os entregadores os pedidos corretos e no mínimo de tempo possível.

Acesso a serviços públicos online

Além dos serviços citados acima, a busca por sites ligados ao governo e/ou a entidades de direitos cresceu muito durante a pandemia. Dentre as principais buscas dos brasileiros nos últimos meses, podemos citar como principais as seguintes pesquisas:

Cadastro e acompanhamento do auxílio emergencial;

Consulta PIS pela internet;

Instalação de aplicativos para consulta de FGTS, seguro-desemprego ou para simulação de aposentadoria;

Agendamento de perícia para auxílio-doença através do site governamental “Meu INSS”.

Nesse sentido, há estimativas de que cerca de 80% dos brasileiros com acesso à internet fizeram, durante a pandemia, ao menos uma consulta a algum órgão do governo para verificarem direitos ou irem em busca de algum tipo de serviço público.

Aulas particulares via EAD

Outra ferramenta online amplamente utilizada durante a pandemia do novo coronavírus é o EAD (Ensino à Distância). Afinal, sem a possibilidade de aulas presenciais a internet passou a ser a ferramenta número 01 para professores e alunos continuarem com o aprendizado.

O acesso dos alunos ao computador, notebook, celular e tablet nunca foi tão importante e incentivado por pais e mestres.

Vendas online

É impossível falar sobre o crescimento de serviços pela internet, sem citar o aumento gigantesco do e-commerce no Brasil. Mesmo com a retranca econômica e a queda do consumo de milhões de famílias, as vendas online não tiveram crise.

Pelo contrário! Elas aumentaram e alguns setores estão em plena expansão. Segundo algumas pesquisas, houve crescimento especial para:

Itens de escritório (graças ao aumento do home office);

Produtos de ginástica como bicicletas ergométricas, esteiras, alteres, etc.;

Instrumentos musicais;

Eletrodomésticos;

Coisas para iluminação da casa (lâmpadas, luminárias, abajures, etc.).

Atendimento psicológico e médico

Outro serviço pela internet que cresceu muito desde meados de março é o atendimento online. Alguns médicos como ortopedistas, clínicos e outros especialistas têm tentado ao máximo fazer atendimentos ou dar suporte aos pacientes através da internet.

Nutricionistas e psicólogos também viram as consultas online terem um salto na procura. Afinal, sair de casa ainda deve ser evitado e provavelmente, as coisas só voltarão a ser como eram antes após a criação de uma vacina efetiva contra o novo coronavírus.

Contudo, será mesmo que a vida voltará ao normal?

O “novo normal”: os serviços online vieram para ficar?

Conforme vimos acima, muitas empresas e profissionais se readaptaram para continuar prestando serviços de qualidade aos clientes. Entretanto, alguns estudos indicam que mesmo com o fim da pandemia, a vida nunca mais será a mesma.

Isso porque a forma como nos comunicamos, pedimos comida, lidamos com o banco e diversas outras coisas foram transformadas. Há alguns indícios que mostram que isso pode ser verdade. Veja alguns sinais de que o “novo normal” veio para ficar:

Home office

O home office está sendo considerado muito positivo por diversas empresas. Algumas inclusive já sinalizaram que desejam manter parte (ou quase toda) a equipe em trabalho remoto daqui para a frente.

Há também funcionários que estão muito satisfeitos com essa ideia, já que:

Não há gastos nem perda de tempo com locomoção;

Existe a possibilidade de ficar mais perto da família e acompanhá-los na rotina;

As refeições feitas em casa geram mais conforto e bem-estar para muitas pessoas;

No fim do dia o funcionário não se sente esgotado e estafado, pois é só sair do escritório e pronto: já está em casa.

Compras online: agora vieram pra ficar

Pesquisas de órgãos e alguns setores varejistas apontam que as compras via internet vão continuar em alta, mesmo com o fim da pandemia. Isso se deve a alguns motivos:

Praticidade e possibilidade de avaliar diversos produtos parecidos em poucos cliques;

Aumento de artigos e reviews sobre produtos em blogs e sites de vendas;

As grandes lojas de e-commerce possuem muita segurança nas compras e ainda dão 100% de garantia de entrega.

Consulta a serviços do governo

Além das questões comerciais de que falamos acima, algumas consultas a serviços governamentais continuarão em alta. Afinal, as pessoas perceberam que é mais prático e toma pouquíssimo tempo conferir dados, atualizar endereço e agendar atendimentos pela internet ou aplicativo.

Quais dos serviços pela internet que citamos você mais tem utilizado no seu dia a dia? Conte pra gente nos comentários.