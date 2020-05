Caixa planeja parceria com ‘maquininhas’ para pagar auxílio

PUBLICIDADE 

A Caixa Econômica Federal está preparando uma parceria com as produtoras das “maquininhas” de cartão para ampliar as possibilidades de uso do auxílio emergencial de R$ 600. O objetivo é permitir que os brasileiros que não têm cartão possam usar o benefício aproximando o celular das maquininhas, sem ter que sacar o dinheiro.

O anúncio foi feito na semana passada, e a possibilidade deve ser viabilizada em breve através do aplicativo Caixa Tem. Contudo, não há uma data definida para lançamento do projeto.

“Em breve vamos estar junto com as maquininhas e as redes de adquirentes conseguindo pagar com QR Code. Em breve vamos estar lançando”, anunciou o vice-presidente de Tecnologia e Digital da Caixa, Cláudio Salituro.

Hoje, o aplicativo já permite o pagamento remoto de contas e as compras online, por meio de um cartão de débito virtual. Por isso, agora o app se prepara para também oferecer o pagamento de compras presenciais através de um QR Code capaz de ser lido pelas maquininhas de cartão das lojas brasileiras.