Aprenda a transferir ou sacar o auxílio emergencial pelo PicPay

Para evitar filas nas agências, a Caixa Econômica Federal não tem permitido o saque imediato do auxílio emergencial. Com isso, alguns beneficiários têm tido dificuldades para retirar os R$ 600 da poupança social digital e usufruir do valor. No entanto, há um método que pode ser solução.

A Caixa Econômica Federal e o aplicativo de pagamentos PicPay firmaram uma parceria para permitir a transferência dos R$ 600 sem sair de casa. Confira o passo a passo para transferir e depois sacar:

Antes de iniciar, é necessário ter conta criada no PicPay. O aplicativo está disponível na Play Store e na Apple Store. Depois de baixar, basta seguir as instruções do app para criar a conta. Feito isso, é possível seguir o tutorial de transferência do auxílio:

No aplicativo Caixa Tem, clique em Cartão de Débito Virtual e depois clique em ‘criar’;

Guarde os dados do cartão gerado, como o número, a validade e o código de segurança;

Abra o aplicativo PicPay e selecione a guia ‘Carteira’

Toque em ‘adicionar’

Escolha a opção ‘Cartão de débito virtual da Caixa’

Selecione ‘Já tenho o cartão virtual’

Digite os dados do cartão virtual da Caixa, criado no app Caixa Tem

Digite o valor que você quer transferir e confirme

O valor deve ser creditado na carteira do PicPay em poucos minutos. Depois disso, é possível transferir o valor para outra conta, sem cobrança de taxas.

Saque

Caso seja necessário sacar, o PicPay também permite. Basta clicar em ‘início’, depois novamente em ‘carteira’ e, em seguida, em ‘retirar’. Uma das opções será ‘saque no Banco24Horas’. Depois, digite o valor desejado e vá ao caixa eletrônico.

No caixa, selecione “Saque Digital” e depois “QR Code”. Será exibido um código de QR Code por 50 segundos. Basta apontar a câmera do celular para ele, autorizar a transação e retirar o dinheiro. O valor mínimo para saque é de R$ 20 e o máximo é R$ 1 mil.