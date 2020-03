Soltos em Floripa: Reality promete sexo sem edredom e famosos comentando

PUBLICIDADE 

O sonho de qualquer jovem extrovertido se torna realidade em Soltos em Floripa, novo reality show do serviço de streaming Amazon Prime Vídeo. A proposta é simples: oito jovens, entre 21 e 26 anos, são colocados em uma luxuosa casa de praia na capital de Santa Catarina, com direito a festas, piscina e “vida desregrada”.

O primeiro dos oito episódios semanais chega nesta sexta-feira (20) à plataforma. Nesta edição, que tem um brasiliense no elenco, conta com participantes de São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, Brasília e Vitória. Seus perfis combinam com a atmosfera do reality baladeiro – são modelos, estudantes universitários ou promotores de eventos.

Logo no primeiro episódio, os participantes, quatro homens e quatro mulheres, mostram ter deixado a timidez longe das câmeras. Um casal vai transar no chuveiro, com direito a gemidos que podem ser ouvidos pela casa inteira, e outro resolve fazer sexo no quarto privativo da casa sem nem considerar se esconder embaixo do edredom, cena que deixou de boca aberta até o time de comentaristas famosos formado por Pabllo Vittar, pelo ator Felipe Titto, pelo cantor sertanejo Mariano, pela cantora e compositora carioca MC Carol e pelos influenciadores digitais John Drops e a ex-BBB Bianca Andrade.

Parte dos comentários dos seis pode ser vista nos episódios do reality, mas uma versão maior do papo deles será exibida no especial “Soltos em Floripa: A Resenha”, exibido sempre às terças-feiras. Aliás, fica o lembrete: tanto “Soltos em Floripa” quanto “A Resenha” irão ao ar com um episódio por semana, liberado sempre à meia-noite. Ao todo, serão oito de cada um.

Espere muita confusão Os participantes do “Soltos em Floripa” são Beatriz Garcia, gerente administrativa de 26 anos, da cidade de Santos, litoral de São Paulo; a paulistana Thais Pereira, modelo de 21 anos; as estudantes universitárias Nathália Gomes, 26 anos, de Goiânia (GO), e Taynara Nunes, 22 anos, de Sorocaba (SP); os empresários Ramon Bernardes, 25 anos, do Rio de Janeiro (RJ), e João Mercuri, 28 anos, de Campinas (SP); Murilo Dias, promoter de Brasília (DF), de 28 anos; e o vendedor de Vitória (ES) Luan Cavati, de 26 anos. Os oito, além de morarem em uma mansão, saem juntos para bares e baladas e podem até levar gente de fora para a casa, o que é garantia de brigas. “Nunca vi um reality que você pode levar pessoas de fora para dentro. Tem muita confusão que acontece envolvendo essas pessoas de fora, e por causa delas”, entrega MC Carol.

Assista ao trailer

Conheça os participantes

Beatriz Garcia

Gerente administrativa de 26 anos, da cidade de Santos, litoral de São Paulo

Thais Pereira

Paulistana, modelo de 21 anos

Nathália Gomes

Estudante, 26 anos, de Goiânia (GO)

Taynara Nunes

Estudante, 22 anos, de Sorocaba (SP)

Ramon Bernardes

Empresário, 25 anos, do Rio de Janeiro (RJ)

João Mercuri

Empresário, 28 anos, de Campinas (SP)

Murilo Dias

Promoter de Brasília (DF), de 28 anos

Luan Cavati

Vendedor de Vitória (ES) , de 26 anos