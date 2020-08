No dia em que faz 60 anos, Antonio Banderas revela que testou positivo para covid-19

PUBLICIDADE

O ator espanhol Antonio Banderas, que completa 60 anos nesta segunda, 10, disse que testou positivo para covid-19, a doença causada pelo coronavírus, e está em quarentena.

“Gostaria de acrescentar que me sinto relativamente bem, apenas um pouco mais cansado do que de costume e confiante de que vou me recuperar o mais rápido possível”, tuitou Banderas.

Estadão Conteúdo