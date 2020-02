Vídeo: Uber expulsa mulheres trans do carro

PUBLICIDADE 

A comissão de Direitos Humanos da Câmara Lesgislativa (CDH), recebeu na tarde desta quinta-feira (06), uma denuncia de transfobia praticada por um motorista da Uber.

De acordo com os relatos das passageiras, Erika Muniz Araújo e Melissa Dias, o motorista exigiu que elas saíssem do carro quando percebeu que eram mulheres trans. As imagens, obtidas pelo Jornal de Brasília, mostram o momento da expulsão.

Segundo Erika as amigas estavam saindo do Brasil 21 e chegaram a entrar no carro. ” Ele deu bom dia quando a gente entrou, mas cancelou a corrida e pediu pra a gente sair”. As mulheres começaram a filmar e “ele tomou o celular da mão da Melissa e pegou no pescoço dela” disse.

No vídeo ainda é possível escutar o motorista falar “Bando de viado, bando de merda.”

A CDH se colocou à disposição das duas mulheres e vai acompanhar a investigação do caso junto à Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou Contra a pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin).

Em nota a Uber informou que não tolera qualquer forma de discriminação em viagens realizadas em sua plataforma e que já suspendeu o motorista.