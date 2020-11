Vídeo: em ação conjunta, PCDF e PCRJ prendem foragido mais procurado de Planaltina

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em parceria com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) localizou e prendeu o foragido mais procurado de Planaltina (DF). Em 2018 o grupo criminoso liderado por Márcio Rogério de Sousa Pinto, lutador e professor de MMA, vindo do Rio de Janeiro (RJ), aterrorizou comunidades da região.

Os integrantes da associação criminosa, fomentados pelo lucrativo tráfico de drogas, praticavam constantes atos violentos como ameaças, sequestro e cárcere privado, extorsões, roubos circunstanciados, lesões corporais, estupro, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores, torturas, ocultação de cadáver, homicídios tentados e consumados. O grupo criminoso chegou a construir uma cisterna usada para torturar e matar pessoas por dívidas de drogas.

Diante da gravidade dos fatos e após intensas investigações, todas já concluídas por policiais da 16ªDP, foram expedidos inúmeros mandados de prisão em face dos integrantes do grupos.

Dando continuidade ao trabalho, foram deflagradas várias fases da operação “Cruciatus” sendo cumpridas as prisões, com exceção do líder, que fugiu do Distrito Federal. Somente para ele foram deferidos seis mandados de prisão pelo juízo de Planaltina referentes aos crimes de torturas, estupro, sequestro e cárcere privado, extorsão, roubo, corrupção de menores, associação criminosa, homicídio consumado e ocultação de cadáver.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ante a excepcional austeridade dos delitos, durante os últimos dois anos, com apoio da DIPO, o trabalho da 16ªDP de inteligência e monitoramento prosseguiu, visando a localização de Márcio para efetiva aplicação da lei penal.

Em seu período de fuga, Márcio passou, inclusive, por países da América Latina, como Paraguai e Uruguai, até que em novembro de 2020 as diligências investigativas mostraram que havia retornado ao Rio de Janeiro, onde novamente se associou para o tráfico de drogas no bairro de Guaratiba.

Assim, munidos das informações, a polícia civil do Rio de Janeiro, através da DCOD (Delegacia de combate às Drogas), no dia 27/11/2020, localizou Márcio no bairro de Guaratiba da cidade do Rio de Janeiro, sendo cumpridos os mandados de prisão expedidos pelo juízo de Planaltina. O homem, agora, está à disposição da Justiça do Distrito Federal.