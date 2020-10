PUBLICIDADE

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob) fará consulta e audiência públicas para apresentar estudos, edital e contrato que vão subsidiar uma futura privatização dos serviços de transporte público da capital. A decisão foi publicada no Diário Oficial (DODF) nesta quinta-feira (22).

O objetivo da consulta e audiência públicas é ouvir a população e tornar públicas as ações feitas pelo GDF e pela Semob. No site da secretaria, serão disponibilizados os estudos e as minutas de edital e de contrato. Quem quiser contribuir pode enviar e-mail para [email protected], entregar na sede da Semob ou no dia da audiência.

A audiência pública ocorrerá no dia 3 de dezembro, das 10h às 12h, no auditório do DER-DF, localizado no Setor Complementar. Haverá transmissão em tempo real. Ninguém poderá filmar, gravar ou registrar de outra forma o evento.

Detalhes para privatização

A concessão para prestação e exploração de Serviço Básico Rodoviário do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC-DF) prevê a contratação de uma empresa que cuide do transporte público da capital por 14 anos. Seriam gastos R$ 17,4 bilhões (R$ 17.471.668.878,53).

A Semob alega que a privatização reduziria custos para o GDF.