Secretário de Cultura do DF testa positivo para a covid-19

O secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Bartolomeu Rodrigues, testou positivo para a covid-19. Bartô, como é conhecido, vem sentindo sintomas desde a última quinta-feira (19), e o resultado do teste saiu na segunda (23).

Em contato com o Jornal de Brasília, o secretário afirmou que está isolado, com sintomas semelhantes aos de uma “gripe fortíssima”. “Nariz entupido, muita coriza, cansaço”, comentou Bartô. “Quinta-feira já não amanheci bem, sexta estava pior. No final de semana eu passei muito mal, principalmente da garganta”, explicou.

Por outro lado, o secretário comemora o fato de não estar sentindo febre e não ter perdido olfato e paladar, além de estar se alimentando normalmente. “Eu gosto de pensar assim: ‘Hoje eu estou melhor do que ontem’. Ontem eu ainda estava com um pouco de dor de garganta, hoje já não estou mais. Quero crer que ontem vai estar melhor do que hoje.”

Bartô não tem tomado medicamentos como hidroxicloroquina e ivermectiva. “O médico disse: ‘olha, não toma’. Só toma se o quadro se agravar e se for necessário, senão vai mascarar [os sintomas]”, comentou.

Agora, o chefe de Cultura do DF deve seguir um isolamento de pelo menos 14 dias, a contar da última quinta (19).

Casos no GDF

Além de Bartô, o governador Ibaneis Rocha e o vice-governador, Paco Britto, também foram infectados. Os secretários de Segurança Pública, Anderson Torres, de Educação, Leandro Cruz, e do DF Legal, Cristiano Mangueira, também testaram positivo.