Sargento da PM de Goiás mantinha armamento sem registro em casa

PUBLICIDADE

Um sargento da Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi preso na tarde de quarta-feira (16).

A Segunda Vara Criminal de Brasília emitiu mandado de busca e apreensão a ser cumprido na casa do suspeito, no Valparaíso de Goiás-GO. A Polícia Civil do DF (PCDF) e a corregedoria da PMGO atuaram na ocorrência.

Na residência do sargento, foram encontradas três armas de fogo sem registro. Também foram encontradas munições de uso restrito, material para recarga de munição, 17 carregadores de pistola e rádios comunicadores.

O sargento foi levado para o 19º Batalhão da Polícia Militar do DF e aguarda audiência de custódia.