Região do Lúcio Costa ficará sem energia nesta quinta-feira

A Companhia Energética de Brasília (CEB) anunciou que as equipes da empresa vão realizar, nesta quinta-feira (21), a instalação de um transformador no Guará, na localidade conhecida como Lúcio Costa. Por segurança, a distribuição de energia será interrompido, entre 8h40 e 16h30, em alguns endereços da cidade.

Na QE 1, o desligamento afetará os conjuntos A (lote 1), C (lote 10), os blocos A-1 a A-15, B-1 a B-8, os conjuntos B, C, D e E, o lote Q (Secretaria de Educação) e lotes 1, 1/2 e 2. Na QE 2, ficarão sem energia os blocos A-1 a A-15, B-1 a B-15, os conjuntos A e B e os lotes 1, 1/2 e 2, além da Entrequadra 2/3 e as áreas especiais 2 e 3.

Também haverá suspensão do fornecimento de energia na QE 3, nos blocos A-1 a A-15, na unidade básica de saúde, nos conjuntos A e B, nos blocos V-8 a B-15, no conjunto A, na Entrequadra 3/4 e nas áreas especiais 1 a 3.

Samambaia

Equipes da CEB também estarão em serviço em outras três localidades do DF nesta quinta-feira (21). Uma delas é Samambaia, que terá poda de árvores e, por isso, ficará sem energia das 8h às 17h30 na QI 616, em lotes dos conjuntos B ao F, I e L.

No Lago Norte, o Núcleo Rural Boa Esperança II ficará sem energia, entre 7h50 e 13h, para que a CEB faça a manutenção preventiva na rede elétrica. O desligamento afetará as chácaras Santa Júlia, Portal Sol, Paraíso, Girassol, Sobral, Padre Cícero, Lua Cheia, Magayver, Arco Íris, Serriema, Rodrigues, Fênix, Dalila, Santa Efigênia e as de números 2, 3, 3-A, 10-T, 14, 15, 47, 165, 1100, 1130.

Na Asa Norte, serão executados serviços para melhorar a distribuição de energia na rede elétrica da região. Por segurança, deverá ser interrompido o fornecimento entre 8h40 e 12h30, na Via L3 Norte, Fundação Oswaldo Cruz.

As informações são da Agência Brasília