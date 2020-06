Projeto entrega 4 mil refeições

PUBLICIDADE

Em 70 dias, o Projeto Dividir – uma ação solidária de captação de recursos a partir de doações para serem destinados a quem mais precisa – já entregou mais de 4 mil refeições para pessoas em situação de rua no Distrito Federal. Milhares de cestas básicas e produtos de limpeza e higiene pessoal; além de centenas de cestas solidárias de alimentos agroecológicos fornecidas pelo Movimento Sem Terra (MST) também foram distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade social no DF.

A iniciativa é do restaurante Objeto Encontrado e do deputado distrital Fábio Félix (Psol) em parceria com mais 15 empresas de Brasília. Todos se uniram para articular uma rede de apoio em pontos estratégicos do DF com a finalidade de minimizar os prejuízos sociais e econômicos da crise causada pela pandemia. As doações podem ser feitas em dinheiro, transferência bancária ou também de itens como roupas, agasalhos, cobertores, roupas de cama e brinquedos.

Com os recursos arrecadados, o projeto adquire os alimentos para produzir as refeições, compra cestas básicas e produtos de limpeza e higiene pessoal e garante uma renda aos pequenos agricultores familiares, que fornecem alimentos orgânicos e agroecológicos para compor as marmitas e as cestas que serão distribuídas. A articuladora da parceria entre o projeto e a cooperativa do MST do DF e do entorno, Lyvian Sena, destaca que “a parceria leva um alimento de qualidade e ao mesmo tempo fortalece o trabalho dos produtores, que lutam todo dia contra o monopólio das grandes empresas no mercado”.

Em números totais foram 4.697 refeições distribuídas para a população em situação de rua, o que equivale a uma tonelada em comida. Segundo Lucas Hamú, um dos coordenadores da ação, aproximadamente 160 marmitas são entregues diariamente. O MST colaborou com 243 cestas solidárias e mais 1.685 cestas básicas já foram distribuídas, totalizando 18 toneladas de alimentos. Outros 2.385 itens limpeza e higiene pessoal foram entregues. Mais de 20 entidades com atividades sociais em diferentes regiões do DF foram beneficiadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma das instituições que têm recebido as cestas é a Gerência de Atendimento em Meio Aberto (Geama) de Planaltina, que atende 150 jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto e suas famílias. Ana Carolina de Moura, assistente social da instituição, conta que as parcerias têm garantido que muitas famílias tenham o básico nesse período. Segundo ela, as doações têm ajudado principalmente as famílias chefiadas por mulheres que exercem atividades domésticas e não têm vínculo formal de trabalho.

Precisa-se de doações

O projeto, porém, percebeu que as doações têm diminuído muito com o passar dos meses e, de acordo com Lucas, a quantidade de pessoas precisando de ajuda só aumenta. “As doações diminuíram desde o início da pandemia, mas todo dia mais e mais pessoas estão precisando desse suporte. As entidades que recebem nossa ajuda estão em situações mais complicadas. Os assentamentos do MST estão recebendo cada dia mais pessoas que não tem condições de pagar aluguel”, relata.

Lucas sabe que o trabalho não pode ser interrompido agora. “A nossa intenção é manter o projeto até quando der porque sabemos que os impactos dessa pandemia serão cruéis e longos, mas precisamos das doações para continuar”, relata.

A prestação de contas e mais informações sobre como fazer doações estão disponíveis no site

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE