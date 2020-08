Projeto Detran Digital chega para revolucionar o atendimento ao público

PUBLICIDADE

Na próxima quinta-feira (6), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), lançará o Projeto Detran Digital, um conjunto de soluções tecnológicas desenvolvidas pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação para facilitar o acesso do cidadão aos serviços da Autarquia, por meio da Internet.

Na primeira etapa do projeto, a ser concluída até a primeira quinzena de agosto, ocorrerá uma reformulação no Portal de Serviços ao Cidadão.

Atualmente, a ferramenta hospedada no site do Detran já oferece 15 serviços, mas, com a atualização, passará a contabilizar 20 opções, oferecendo mais segurança, estabilidade, interação, personalização e interface moderna.

A previsão é que até o final de setembro, um total de 40 serviços esteja disponível nos dois canais, no portal e no aplicativo. O App estará disponível para as plataformas Android e IOS.

Outra tecnologia incorporada ao projeto é um aplicativo que permitirá o acesso aos 20 serviços dispostos no portal direto do celular ou tablet, com segurança e rapidez. A previsão é que até o final de setembro, um total de 40 serviços esteja disponível nos dois canais, no portal e no aplicativo. O App estará disponível para as plataformas Android e IOS.

Com a implementação do Detran Digital, a expectativa é que o atendimento presencial nas unidades tenha um fluxo cada vez menor. O diretor-geral do Detran-DF, Zélio Maia, acredita que com o lançamento das novas ferramentas digitais, aliadas a soluções modernas de gestão que estão sendo aplicadas na autarquia, haverá grande redução da procura pelos balcões do Detran, até o fim do ano: “Os serviços serão prestados remotamente e com rapidez, sem qualquer prejuízo ao cidadão, que migrará de forma tranquila e sem qualquer prejuízo para o atendimento pelo novo portal e aplicativo”, explica

