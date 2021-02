PCDF desarticula grupo especializado em fraudes bancárias pela internet

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do DF (PCDF), juntamente com a corporação do Estado da Bahia (PC-BA), realiza nesta sexta-feira (5) a operação Stop Power. Trata-se de uma ação que visa desarticular um grupo especializado em fraudes bancárias pela internet.

O prejuízo causado pelos suspeitos pode chegar a milhões de reais.

A Justiça do DF expediu três mandados de busca e apreensão, que são cumpridos no município de São Desidério-BA.

