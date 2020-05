PCDF deflagra operação de combate à grilagem de terras no DF

PUBLICIDADE 

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desencadeou na manhã desta segunda-feira (25) a Operação Cartorium, para desarticular uma organização criminosa que atua na grilagem de terras no Distrito Federal e cidades goianas do entorno.

Segundo investigações, o grupo atua registrando procurações em cartórios do DF apresentando documentos falsos para negociação de imóveis. Dessa forma, os membros se passam falsamente pelos reais proprietários e cedem procurações para que terceiros possam vender os imóveis das vítimas.

Terrenos

Entre os terrenos negociados pela organização criminosa, foram identificados loteamentos no Setor de Mansões Dom Bosco, no Setor Habitacional Sol Nascente e em uma fazenda na Cidade Ocidental-GO, avaliada em mais de R$ 600 mil que foi vendida a um membro do grupo criminoso por apenas R$ 100 mil.

O líder da organização criminosa, preso na manhã desta segunda (25), já tem antecedentes criminais por roubo, receptação, uso de documento falso e diversos estelionatos.

Prisões

A Coordenação Especial de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Cecor) é responsável pela ação. Foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão em Brasília, Águas Claras, Vicente Pires, Taguatinga, Samambaia e Cidade Ocidental-GO.

As investigações ainda estão em andamento, e as prisões são temporárias. O próximo passo é a análise de todo o material apreendido e o interrogatório dos suspeitos, podendo-se chegar a mais envolvidos.