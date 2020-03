Pacientes com coronavírus no DF não receberão mais visitas

PUBLICIDADE 

De agora em diante, pacientes que forem diagnosticados com o novo coronavírus e internados em unidades de internação e de terapia intensiva do Distrito Federal não receberão mais visitas. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (11), no Diário Oficial do DF (DODF).

A medida passa a valer já nesta quarta (11) e fica em vigor até que o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para Doença pelo Coronavírus (COE) libere as visitas.

Para decretar a proibição, a Secretaria de Saúde tomou como base recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A decisão foi tomada após o marido da primeira paciente diagnosticada com o vírus se recusar a ficar em quarentena. Havia a suspeita de que ele também estaria infectado, e a hipótese se confirmou na terça (10). Agora, são dois casos de coronavírus no DF.

Segundo caso

O paciente André Luís Souza Costa da Silva, 45 anos, realizou testes na terça-feira (10), e o resultado foi positivo para o Covid-19. O homem fez os testes no Laboratório Sabin, que já validou os documentos de modo a dispensar a contraprova.

O homem está em “bom estado geral”, sendo monitorado em isolamento domiciliar. O Governo do Distrito Federal (GDF) confirmou o caso no fim da noite de terça (10) e informou que André Luís não deve ser internado. Já a esposa está internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) em estado grave.