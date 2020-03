Marido de paciente com coronavírus testa positivo para a doença

PUBLICIDADE 

O primeiro teste do marido da paciente diagnosticada com coronavírus, internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), deu positivo para a o Covid-19.

André Luís Souza Costa da Silva, 45 anos, já havia sido intimado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) a ficar em isolamento domiciliar. O homem havia se negado a realizar os exames anteriormente.

Durante a tarde desta terça-feira (10), oficiais de Justiça procuraram o homem em um endereço no Lago Sul, mas não conseguiu encontrá-lo. André Luís tomou conhecimento da intimação por meio de sua advogada.

De acordo com a coluna Grande Ocular, do site Metrópoles, a advogada do paciente confirmou que um dos exames realizados por ele testou positivo. Ainda conforme ela, o paciente não sentia nenhum sintoma da doença.

Conforme informações do site, o laboratório onde foi feita a análise confirmou o resultado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e forneceu amostras para a contraprova.