Novo programa de segurança será lançado em breve no DF, diz secretário

Willian Matos e Olavo David Neto

[email protected]

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) deve anunciar nos próximos dias a criação de um novo programa de segurança no Distrito Federal. O secretário da pasta, Anderson Torres, mencionou a criação em entrevista ao Jornal de Brasília. O programa deve se chamar “DF + Seguro”.

O chefe da Segurança Pública da capital ainda não deu detalhes sobre o programa, mas afirmou que são três projetos dentro de um só. Disse também que o objetivo é se aproximar ainda mais da população e fazer policiamento em áreas menores. Dados já foram apresentados ao governador Ibaneis Rocha, que teria aprovado a criação.

“Eu não quero fazer segurança em Planaltina, eu quero fazer na rua ‘tal’”, afirmou o secretário. Com a fala, Torres sinaliza que um dos objetivos do programa é chegar em ruas, regiões e bairros dominados por gangues. Assim, os números de crimes violentos no DF seguiriam em diminuição. “Se não tiver uma estratégia, aqui em Brasília, não diminui o crime. Muitos homicídios são gangues contra gangues, se não prender os integrantes, não reduz”, comentou.

Menores índices de criminalidade

O 14º Anuário de Segurança Pública, estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), aponta o Distrito Federal como a unidade federativa com menores índices de criminalidade do Brasil. Neste 2020 pandêmico, até o feminicídio, crime tipificado em 2015 e que, desde então, vem em ampla ascensão, reduziu-se. Foram oito entre janeiro e junho, seis a menos que os 14 – que fecharam o ano como 33 – do ano passado.

Em 2019, o DF já havia registrado queda na taxa de homicídios. Foi um recorde nos últimos 35 anos. Para o secretário, investigação e policiamento preventivo resultaram na redução dos números.

