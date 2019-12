Nova rota aérea aproxima Brasília à capital paraguaia

PUBLICIDADE 

Eram 20h30 de terça-feira (17) quando a chefe de cabine Patricia Vera — uma paraguaia de 23 anos de idade e quatro de profissão – saudou os passageiros do voo LA1327. “Estamos muito felizes em compartilhar esse voo com vocês. Esperamos que desfrutem da viagem conosco”. Às 20h40, com um pouco de atraso, a aeronave Bombardier CRJ 200 da companhia Paranair – parceira da Latam nesta rota – com capacidade para até 50 passageiros em classe econômica, decolou da pista do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek rumo à capital do Paraguai.

No último domingo (15), decolaram em ambos os sentidos os primeiros voos da nova rota internacional. De Assunção, a ministra do Turismo do Paraguai Sofía Montiel de Afara veio à Brasília no voo inaugural. Na terça-feira (17) foi a vez da secretária de Turismo do Distrito Federal Vanessa Mendonça visitar a capital paraguaia.



Com este voo, o Distrito Federal estará conectado a Assunção diariamente a apenas duas horas e meia de distância. O voo sairá de Brasília todos os dias sempre às 20h15, pousando em Assunção às 22h45. O trajeto contrário começa às 16h20, quando o voo deixa a capital do Paraguai rumo a Brasília, chegando ao Aeroporto Juscelino Kubitschek às 18h40. O objetivo, de acordo com o Governo do Distrito Federal, é incentivar a vinda de novos voos internacionais e transformar o Aeroporto Internacional de Brasília em um grande ponto de ligação do Brasil com outros continentes.

Em outubro e novembro deste ano, a Latam já havia inaugurado as rotas Brasília-Santiago e Brasília-Lima, respectivamente. Segundo a secretária de Turismo, existe a perspectiva de criar um novo voo direto entre Brasília e Madri ainda no primeiro semestre de 2020.

Recepção

A recepção no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi em Assunção foi calorosa. Com apresentação de harpa, comidas e bebidas típicas e ao som da tradicional música paraguaia que embalava a apresentação do ballet municipal de la Ciudad de Luque, a ministra do Turismo do Paraguai recebeu a secretária Vanessa Mendonça e os passageiros que chegaram no voo direto de Brasília. “Nos sentimos honrados em receber vocês em nosso país”, disse Sofía.

“Esse voo representa a união de duas capitais emblemáticas, dispostas a unir pessoas e a trabalhar para que Brasil e Paraguai se integrem cada vez mais e conectem as pessoas por meio do turismo”, afirmou a ministra. “É uma conquista importante e uma alegria grande iniciar essa trajetória e fazer com que essa união gere muitos frutos, empregos e desenvolva as nossas capitais. Somos irmãos e queremos cada vez mais nos aproximar”, completou a secretária Vanessa Mendonça.

Conforme divulgou a Latam, as passagens aéreas para o novo voo Brasília-Assunção podem ser adquiridas a partir de R$ 1.048,00 (preço para viagem de ida e volta, com taxas inclusas) pelo site da companhia ou resgatadas com pontos Latam Pass a partir de 10.300 pontos por trecho, mais taxas a partir de R$ 120,07.

A repórter viajou a convite