Motoboy do DF agredido por PM é preso por usar moto clonada

O motoboy agredido e ameaçado por um policial militar em um condomínio de Taguatinga Norte no último domingo (19) foi preso suspeito de utilizar motocicleta clonada — a mesma que aparece nos vídeos que mostram a agressão. A moto original está registrada em Aparecida de Goiânia-GO.

A dona da moto original registrou ocorrência em uma delegacia de Goiânia no dia 23 de julho de 2019, após começar a receber multas. De posse das informações, a Polícia Civil (PCDF) foi à casa do rapaz, no Recanto das Emas, onde apreendeu a moto e deteve o suspeito.

A ocorrência de receptação foi registrada na 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).

O caso

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial militar ameaçando um motoboy em um condomínio de Taguatinga Norte, ao lado do Sesi. O PM chega a sacar uma arma da cintura para intimidar a vítima.

A discussão começa com o policial pedindo para o motoboy retirar a motocicleta da frente de uma guarita. O rapaz afirma: “esse cara não tá nem em serviço”; o policial responde: “não interessa”. Veja:

O embate continua em outro vídeo. Neste, ocorre um princípio de agressão. O motoboy ameaça filmar o comportamento do PM. O militar, então, toma o celular da mão da vítima e, em seguida, saca uma arma da cintura.

Os vídeos indicam que a discussão foi tensa. PM e motoboy protagonizam o seguinte diálogo: -tira a moto daqui -pede por favor, eu tiro -que porra de por favor! A ocorrência foi registrada na 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro). Na delegacia, viu-se que o motoboy tem passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo, desacato, receptação, entre outras, de acordo com a PMDF. A corregedoria da corporação analisará as imagens para verificar possíveis excessos do policial.