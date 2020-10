Ibaneis promete nomeação de 378 bombeiros em dezembro

PUBLICIDADE

Willian Matos e Catarina Lima

O governador Ibaneis Rocha fez, nesta segunda-feira (5), uma promessa voltada aos aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Em solenidade de nomeação do novo comandante-geral da corporação, Coronel William Bomfim, Ibaneis prometeu convocar 378 nomes aptos até dezembro deste ano para que eles façam o curso de formação.

“Nós vamos fazer a nomeação de 378 bombeiros agora em dezembro. Todos os concursados que estão aptos a entrar, ingressarão em dezembro no CBMDF. O coronel Bonfim já esta encaminhando a documentação e eu espero assinar um decreto ainda nesta semana”, projetou o governador.

Na semana passada, Ibaneis já havia prometido convocar também os policiais militares aprovados que esperam chamamento desde 2017. “Já havíamos anunciado que vamos chamar, no mês de dezembro, em torno de 600 policiais militares. O coronel Julian [Julian Rocha Pontes, comandante-geral da PMDF] já encaminhou e tá preparado para receber todo esse grupo”, relembrou.

Ainda sobre o tema, Ibaneis citou os esforços para convocar os aprovados mesmo em época de pandemia e “baixa arrecadação”, de acordo com o chefe do Executivo.

Comandante-geral

O CBMDF tem, agora, o terceiro comandante-geral diferente desde o início da gestão Ibaneis Rocha. William Augusto Ferreira Bomfim substitui Lisandro Paixão dos Santos, que, por sua vez, ocupou por nove meses o cargo de Emilson Ferreira.

Após a solenidade, o coronel Bomfim falou sobre os incêndios florestais na capital, que aumentaram com a seca. “Desde a semana passada, eu determinei que os quartéis urbanos façam duas rondas como prevenção. O caminhão do Corpo de Bombeiros passa ali no Zoológico, no Parque de Águas Claras, passa no parque ali da Asa Norte, no Taguaparque para, em qualquer sinal de fogo, já, imediatamente, acionar o socorro”, declarou.