Ibaneis exonera subcomandante-geral da PMDF

PUBLICIDADE

Após manifestações na Esplanada dos Ministérios na noite de sábado (13), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, exonerou, na manhã de hoje (14) o subcomandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coronel Sérgio Luiz Ferreira de Souza.

Ibaneis assinou a decisão que foi divulgada, com data de hoje, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). O governador havia decretado, na noite de ontem, o fechamento da Esplanada dos Ministérios neste domingo para evitar aglomerações.

A exoneração é uma resposta à atuação da Polícia Militar neste domingo que no lugar de prender manifestantes, está “negociando”. Uma das justificativas dadas foi que o coronel Souza permitiu que o “Grupo dos 300” soltasse fogos de artifícios em frente ao STF.

“A Polícia Militar do DF deve servir, no mínimo, para resguardar o cidadão e as instituições da capital federal. Se não fez isso, errou grosseiramente”, pontuou o governador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ibaneis afirmou que o coronel Souza estava respondendo interinamente pela PM, já que o comandante-geral da corporação, coronel Juluan Rocha Pontes, encontra-se hospitalizado com Covid-19.

” Eu só não responsabilizei e exonerei o próprio comandante da PM, porque ele está com coronavírus hospitalizado e não teve culpa de nada”, disse Ibaneis.

Veja a decisão do chefe do Executivo: