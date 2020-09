Há 102 dias sem chuvas, DF mantém reservatórios abastecidos

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (4), o Distrito Federal completou 102 dias sem chuva. Mesmo assim os reservatórios da cidade permanecem com boa porcentagem de volume útil. Enquanto no Descoberto o nível está em 89,7%, no reservatório de Santa Maria o volume útil do dia foi de 96,2%.

Os índices estão bem acima da média dos reservatórios no mês de setembro, de 71% no Descoberto e 84% em Santa Maria. No ano passado, o volume útil dos reservatórios manteve-se acima dos respectivos valores de referência (média do mês em comparação com outros anos) estipulados.

Para este ano a Adasa definiu que a meta para o reservatório do Descoberto, era de volume útil de 92%, no fim de julho, o que ocorreu já que no dia 31 de julho a média do reservatório era de 97,8%. Já no período mais crítico de estiagem, em agosto, a meta era de 83%. O reservatório encerrou o mês com 91,1% de volume útil. A meta da ADASA ainda determina 57% no fim de novembro, quando começa o período chuvoso e 62% no final do ano, o que deve ocorrer com sobras.

Em Santa Maria a expectativa era de que o mês de agosto se encerrasse com 83% de capacidade ocupada. No dia 31 o reservatório estava 96,8% ocupado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora os reservatório permaneçam cheios a consumo desmedido de água deve ser evitado.

Umidade

O Distrito Federal se encontra em Fase Laranja em relação a umidade, o que significa baixa umidade, de acordo com o Instituto Brasileiro de Meteorologia (INMET).

Segundo o INMET a umidade do ar pode variar de 20% a 12%, o que causa sensação de cansaço, risco de incêndios e a saúde.

O órgão faz recomendações para manter o bem estar durante o período de seca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Beba bastante líquido.

Atividades físicas intensas não são recomendadas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

Não há previsão de chuvas para o DF pelos próximos 15 dias. O maior período de estiagem vivido pelos brasilienses ocorreu 1963, – como mostrou o JBr – quando a cidade enfrentou 164 dias de seca.