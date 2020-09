DF chega a 100 dias sem chuva nesta quarta (2)

PUBLICIDADE

O Distrito Federal atinge nesta quarta-feira (2) a marca de 100 dias sem chuva. Precipitações isoladas neste período não são computadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Embora a marca impressione, não é inédita na capital. No ano passado, foram mais de 100 dias entre agosto e setembro. O recorde foi registrado em 1963: 164 dias de secura.

Além da falta de chuva, o morador sofre com as baixas umidades. Até o próximo domingo (6), por exemplo, a umidade relativa do ar pode chegar até menos de 20%. O Inmet considera o número suficiente para emitir alerta de perigo potencial e recomendar: