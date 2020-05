GDF recebe 4 mil máscaras para doação

PUBLICIDADE 

Cerca de 4 mil máscaras em tecido foram doadas ao Governo do Distrito Federal (GDF) pelo grupo Mulheres do Brasil e Grupo Levvo ao programa Todos Contra a Covid, que é coordenado pelo vice-governador Paco Britto.

Nos próximos dias serão doadas mais seis mil unidade, totalizando a doação de 10 mil.

Todas as máscaras são confeccionadas por 10 costureiras e uma cortadora de tecidos, em suas próprias casas. Elas foram selecionadas pelo Grupo Mulheres do Brasil e são remuneradas pelo trabalho. “Todas estão recebendo o pagamento pela costura e mais cesta básica e lanche”, explicou a líder do núcleo DF do grupo, Tatiana Araújo. “Todos receberam material com instruções das normas de higiene”, completou.

Paco Britto agradeceu em nome do governo Ibaneis a doação e salientou a importância do trabalho feito pelas instituições. “É muito importante ressaltarmos a solidariedade que a pandemia despertou nas pessoas, nas empresas, no mundo todo. Este trabalho ajuda o governo, que recebeu as máscaras, o comerciante, que vendeu o tecido e os aviamentos e a costureira, que garantiu renda em um momento tão difícil. Parabéns”.

De acordo com a diretora do Grupo Levvo, Juliana Alcantra, o intuito da instituição era justamente este, de gerar renda durante o período pandêmico. “São mulheres autônomas que, muitas vezes, sustentam família. Este trabalho proporciona muita alegria a elas, não apenas pela renda, mas também por serem úteis neste momento”, afirmou.

O Grupo Levvo é formado pela rede de Food Service McDonald’s. O Levvo Instituto, com atuação diretamente ligada ao grupo, vem com a missão de ampliar e dinamizar as ações sociais do grupo, oferecendo projetos de geração de renda e sustentabilidade. Uma parceria com o Senai mantém, em São Sebastião, oficina de corte e costura, entre outras ações. “Neste curso, por exemplo, mulheres aprendem a ter uma profissão, passam a ter uma atividade que gera renda a elas”, pontuou a assistente social da instituição, Rosana Gazineu.

Doe para o comitê Todos Contra a Covid

Banco de Brasília (BRB) – 070

Agência: 0027

Conta Poupança: 0027.049528-2

CNPJ: 02.174.279/0001-55

Instituto BRB de Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Socioambiental

Com informações da Agência Brasília