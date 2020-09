GDF libera internet gratuita nesta quarta-feira (16) aos alunos da rede pública

PUBLICIDADE

A rede pública de ensino do Distrito Federal terá internet gratuita para os estudantes, já a partir desta quarta-feira (16). O anúncio foi feito nesta terça (15), pela Secretaria de Educação do Distrito Federal.

De acordo com a pasta,os alunos com chips ativos das operadoras Tim e Claro serão os primeiros agraciados. As duas operadoras já são credenciadas por meio de chamamento público. O serviço ocorrerá de maneira reversa: os usuários utilizarão o aplicativo Escola em Casa DF e o GDF pagará a conta.

Os pacotes de dados oferecidos são exclusivamente para acesso à plataforma. No caso da Educação Infantil e dos anos iniciais, caberá aos pais e responsáveis regular o acesso da plataforma e fazer o download do material das aulas preparadas.

A secretaria afirma que mais de 470 mil estudantes e 72 mil profissionais da educação estão cadastrados na plataforma, que teve 7,2 milhões de acessos de estudantes e 1,3 milhão de professores desde o primeiro dia do retorno do ano letivo, valendo frequência, de 13 de julho até o dia 14 de setembro.