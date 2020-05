Garotas relatam assédio por parte de professores do Projeção

View this post on Instagram

Os Colégios Projeção são intransigentes na defesa do respeito entre as pessoas. Eventuais casos que transgridam as fronteiras legais sempre serão apurados. ⁣⁣ ⁣⁣ Da mesma forma e com a responsabilidade que a legislação corretamente prevê, os Colégios Projeção não agem sob pressões que possam ensejar prejulgamentos à margem dos direitos fundamentais do cidadão. ⁣⁣ ⁣⁣ À luz da lei, a que sempre iluminou nosso caminho enquanto instituição com mais de 40 anos de tradição no Distrito Federal, sempre estaremos ao lado da verdade. Para tanto, informamos em relação aos comentários postados nesta plataforma sobre suposto caso de assédio, que as partes estão sendo ouvidas e apurações estão em curso. Sempre na forma da lei e no estrito cumprimento do direito à ampla defesa. ⁣⁣ ⁣⁣ Projeção – Cidadania se constrói com responsabilidade⁣ ⁣ #colegioprojecao #transparencia #verdade