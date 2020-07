Equipe mostra mensagens de familiares a pacientes com covid internados no HRSM

PUBLICIDADE

Por meio de tablets, a equipe de psicologia do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) tem mostrado aos pacientes internados com covid-19 algumas mensagens de familiares deles. A intenção dos profissionais é fazer com que os infectados matem a saudade dos familiares, já que, por conta do risco de transmissão do novo coronavírus, a visitação é restrita.

A profissional responsável pelo serviço de psicologia do HRSM, Lara Borges de Sousa, explicou que quem comprou o primeiro tablet foram os próprios funcionários do hospital. Depois, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), que administra o hospital, adquiriu mais três aparelhos que chegaram nesta semana.

“Ajudar os pacientes a se conectarem novamente com suas famílias é de extrema importância, inclusive, pode ajudar na recuperação”, disse Lara.

A contou a paciente Margarete Almeida da Rocha, 42 anos, agradece aos profissionais pelo trabalho. “Foi muito importante para mim, porque consegui ter contato com a minha família. Estava muito preocupada com ela, pensando que mais alguém poderia estar doentes”, comenta. Margarete ficou 22 dias internada, se recuperou e recebeu alta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Recebi a notícia de que meu cunhado faleceu com os mesmos sintomas. Nós entramos juntos no Hospital de Santa Maria, mas ele não resistiu. Esse foi o momento mais marcante que eu tive durante esse período”, contou a mulher.

Dados

Segundo o Iges-DF, o HRSM é referência para covid-19 na capital. A unidade conta com 90 leitos de UTI com respiradores, 10 de cuidados intermediários com respiradores, 16 de retaguarda no pronto-socorro e 45 de enfermaria.