DF ultrapassa 6 mil casos de coronavírus

O Distrito Federal ultrapassou a marca dos seis mil casos de infecção pelo novo coronavírus. Neste sábado, a Secretaria de Saúde aponta 6.024 pacientes infectados pela covid-19.

Também foi registrada mais uma morte. Até a última atualização desta matéria, no entanto, os dados da vítima não haviam sido informados. Agora, são 86 óbitos pela doença no DF.

Além das 86 mortes no DF, são registrados mais cinco óbitos no Entorno. Destes pacientes, dois moravam no Novo Gama, um em Águas Lindas de Goiás e um na Cidade Ocidental.

Aguarde mais informações