Criança de 3 anos afoga em piscina no Lago Oeste

No início da tarde desta sexta-feira (30) o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), por volta de 14h17, foi acionado para atender uma ocorrência de afogamento de um criança em uma piscina residencial no Lago Oeste, em Sobradinho.

Para auxiliar no salvamento da menor M.F.S.P., de 3 anos, a corporação mobilizou quatro viaturas, um helicóptero e 20 militares. A criança foi socorrida, inicialmente, por familiares logo após o afogamento.

Chegando no local, as equipes do CBMDF encontraram a criança com sinais vitais mas desacordada. Foi realizada oxigenoterapia e aquecimento do corpo após avaliação feita pelo Serviço de Atendimento de Urgência (SAMU), que fazia parte da tribulação do Resgate 4. Por decisão médica, o transporte foi realizado, via terrestre, para o Hospital Regional de Taguatinga.