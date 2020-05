Barracos em Sobradinho pegam fogo e consomem carros

PUBLICIDADE 

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na tarde desta terça-feira (12), um incêndio em Nova Colina, em Sobradinho.

De acordo com os bombeiros o incêndio consumiu integralmente dois barracos e parcial em um terceiro barraco.

Os proprietários não estavam em casa no momento do acidente, com isso não houve vítimas.

Já que o local é de difícil acesso, os moradores vizinhos foram os primeiros a combater e apagar o fogo. O Corpo de Bombeiros chegou depois para fazer o rescaldo no local e proteger os barracos vizinhos.

As imagens do local mostram que boa parte das estruturas dos barracos cedeu ao fogo, que consumiu o local.

Além disso, dois carros que estavam perto aos barracos também pegaram fogo e foram destruídos. Eles estavam dentro do lote onde o incêndio começou.

Imagens obtidas pelo Jornal de Brasília mostram o local.