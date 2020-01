Árvore cai e atinge dois carros no Ministério do Meio Ambiente

PUBLICIDADE 

Uma árvore de grande porte caiu no estacionamento do Ministério do Meio Ambiente (MMA) na madrugada desta segunda-feira (6). Dois carros foram atingidos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), parte da árvore caiu sobre o estacionamento do MMA, e a outra atingiu os dois veículos, que estavam localizados na área externa do Ministério.

Os militares tiveram de isolar todo o local para cortar a árvore e desobstruir a via que dá acesso ao Ministério. Não houve feridos.