Acidente entre carro e ônibus deixa duas vítimas fatais na BR-040

Na tarde desta terça-feira (23) o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência de acidente entre carro e ônibus, na BR-040, sentido Brasília/Valparaíso, com duas vítimas fatais.

O acidente ocorreu em baixo do viaduto antes da Santa Maria. As duas passageiras, mulheres, vieram a óbito ainda no local do acidente e o condutor, um homem, foi socorrido e transportado pelo CBMDF para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

Como os corpos das vítimas estão no interior do veículo, o CBMDF aguarda até o fim da perícia por causa da necessidade de equipamentos hidráulicos para a retirada das vitimas do veículo. O condutor do veículo, um homem de 21 anos, foi transportado para o Hospital Maria Auxiliadora. O motorista do ônibus não sofreu nenhum ferimento.

