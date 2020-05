Abertura de Parques e templos religiosos é decretada com restrições

PUBLICIDADE 

O decreto autorizando a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião no Distrito Federal foi assinado na tarde deste sábado (30). O texto assinado pelo governador Ibaneis Rocha também permite a reabertura de parque a partir do dia 3 de junho.

Somente templos religiosos com capacidade maior que 200 pessoas estarão liberados. Máscaras e álcool gel deverão ser disponibilizados, e os fiéis deverão manter uma distância de 1,5m entre si. A capacidade deve ser de 1/4. O uso de máscara será obrigatório e idosos com idade superior a 60 anos e crianças com menos de 12 anos não poderão participar das celebrações, assim como integrantes do grupo de risco.

Assim como nos shopping centers, será necessário a aferição da temperatura dos fiéis na entrada dos estabelecimentos religiosos.

Ibaneis justificou a medida pelo fato dos locais serem frequentados por pessoas que moram próximos a esses locais. “Ninguém pega transporte público para ir para a uma igreja: vai perto de casa. Parque é a mesma coisa”, explica.