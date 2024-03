Campus Party: responda a pesquisa e ganhe desconto no ingresso

A sexta edição da Campus Party Brasília, maior festival de tecnologia, criatividade e inovação do mundo, foi confirmada. Na fase de venda dos ingressos, a organização do projeto oferece um desconto de até 25% na compra a partir de uma resposta em uma pesquisa. A oportunidade vale até o dia 21 de março.

O evento será realizado entre 27 e 31 de março.

A pesquisa visa entender quem são os participantes. Isso ajuda a personalizar o evento em uma experiência ainda melhor a cada nova edição. A pesquisa leva poucos minutos para responder. Ela pode ser acessada neste link.

“Estamos muito orgulhosos de trazer a Campus Party para Brasília pela sexta vez. O evento se tornou um marco no calendário do DF, atraindo milhares de pessoas. Além disso, comprometidos com a inclusão digital e com a democratização do acesso à tecnologia e por isso criamos o Prêmio Include de Inclusão Digital pois acreditamos que esse é um passo importante para reconhecer e incentivar o trabalho de pessoas e instituições que ajudam a promover a inclusão digital no evento e garantindo que a Campus deixe um legado para a região”, explica Tonico Novaes, CEO da Campus Party.