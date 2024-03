Campus Party Brasília celebra sexta edição com inovação, tecnologia e homenagem ao Planetário

A sexta edição da Campus Party Brasília, maior festival de tecnologia, criatividade e inovação do mundo, está oficialmente confirmada e lançada! O encontro de comunidades, que será realizado na Arena BRB Mané Garrincha, entre 27 e 31 de março, promete cinco dias de imersão completa em um universo de experiências futuristas, palestras, workshops e competições.

Além disso, a #CPBSB6 será ainda mais especial, pois marcará o aniversário de 50 anos do Planetário de Brasília. Em homenagem ao local que inspirou gerações com o fascínio do universo, a Campus Party trará uma programação especial com palestras e atividades relacionadas à astronomia e a exploração espacial.

Entre as novidades dessa edição estão a Olimpíada Nacional de Ciências e Tecnologia Nuclear: uma oportunidade para estudantes do ensino médio colocarem em prática seus conhecimentos em experimentos reais e o Prêmio Include de Inclusão Digital que tem como principal objetivo reconhecer os principais engajadores de inclusão digital no evento.

“Estamos muito orgulhosos de trazer a Campus Party para Brasília pela sexta vez. O evento se tornou um marco no calendário do DF, atraindo milhares de pessoas. Além disso, comprometidos com a inclusão digital e com a democratização do acesso à tecnologia e por isso criamos o Prêmio Include de Inclusão Digital pois acreditamos que esse é um passo importante para reconhecer e incentivar o trabalho de pessoas e instituições que ajudam a promover a inclusão digital no evento e garantindo que a Campus deixe um legado para a região”, explica Tonico Novaes, CEO da Campus Party.

Atrações e espaços para todos os Interesses

Entre os espaços e atrações dessa edição da #CPBSB destaca-se o retorno do Printer Chef, um campeonato de gastronômico onde os participantes são convidados a criarem pratos com alimentos produzidos em impressora 3D. Além disso, a Campus Brasília contará também com os emocionantes campeonatos de eSports, no qual os jogadores poderão disputar acirradas competições de CS:Go, Free Fire, LoL e Valorant.

Para os entusiastas da tecnologia, os hackathons prometem desafiar os participantes a desenvolverem soluções inovadoras para os diferentes segmentos da economia, já os workshops irão proporcionar a oportunidade de aprimorar habilidades em diversas áreas com especialistas do ramo.

Já com foco maior em entretenimento, os visitantes da Campus Party poderão aproveitar os simuladores onde os participantes poderão experimentar a sensação de pilotar aviões, carros de corrida e até mesmo submarinos em ambientes realistas. Na Arena de Drones, poderão assistir a apresentações e participar de workshops e batalhas. Pela primeira vez, o espaço da Robocore oferecerá workshops para a construção e programação de robôs, introduzindo os participantes ao fascinante mundo da robótica. Para os fãs de cultura pop, o Concurso de Cosplay promete momentos de diversão e criatividade.

Palestrantes confirmados:

A CPBR6 reunirá um time seleto de palestrantes que irão compartilhar seus conhecimentos e insights sobre as últimas tendências em tecnologia, inovação, astronomia, futuro, entre outros temas importantes para a nossa sociedade atual. Entre eles estão: o ex-astronauta da NASA, Michael López-Alegría, que realizou quatro missões espaciais e hoje é diretor de negócios da Axiom Space, empresa privada americana do ramo aeroespacial; Marcia Barbosa, renomada física e Secretária de Políticas e Programas Estratégicos do MCTI, cujo trabalho com nanociência e anomalias da água tem impulsionado a produção de água potável; e Pedro Loos, criador do maior canal de ciência do Brasil, o Ciência Todo Dia, que vai transformar a complexidade da ciência em algo simples de entender. Sérgio Sacani, fundador do Space Today e podcaster do Ciência sem Fim, trará insights sobre astronomia e ciência espacial, enquanto Solange Fagan, vice-reitora da Universidade Franciscana, compartilhará sua expertise em nanociências e nanotecnologia. Eduardo Sato, coordenador de divulgação científica no Instituto Principia, apresentará seu trabalho na popularização da ciência, e Flávia Ferrari, autora de materiais didáticos e fundadora do Instituto Mario Schenberg, discutirá comunicação e ciência. Além disso, figuras como Dado Schneider, especialista em comportamento das novas gerações, Ricardo Cappra, pesquisador de cultura analítica, autor e empreendedor, é o fundador do Cappra Institute for Data Science onde pesquisa o impacto dos dados na sociedade e nos negócios e Gabriela Sena, pesquisadora em física nuclear aplicada.

Programas confirmados para #CPBSB6

A Campus Party Brasília também contará com seus principais programas na #CPBSB6. Destaca-se o programa Startup 360, realizado em parceria com o Sebrae, que possibilita as startups exponham seus trabalhos, realizem networking, recebam mentorias, entre outros.

Outro programa confirmado é a Revista Científica Campus Party. O projeto tem o objetivo garantir espaço a textos científicos de qualidade, relevantes e que estejam na vanguarda de suas áreas. Além disso, o programa Campus Future é uma oportunidade para estudantes de cursos técnicos, ensino médio e universitários apresentarem projetos que tem como objetivo incentivar soluções tecnológicas que possam estar no dia a dia da sociedade.

Por fim, a Campus Party Brasília convida as comunidades e caravanas de todo Brasil para participarem da #CPBSB6. Esses dois programas são bastante especiais para o evento, pois eles trazem o espírito da Campus com eles.

Serviço Campus Party Brasília