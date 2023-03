Campeonatos de eSports e palestras voltadas ao universo gamer terão destaque na Campus Party Brasília

#CPBSB5 receberá também shows match com Integrantes da equipe Los Grandes

A 5ª edição da Campus Party Brasília, que ocorrerá entre os dias 5 e 9 de abril, no estádio Mané Garrincha, dará grande destaque a temática de games. Como na edição passada, a CPBSB5 promoverá torneios dos principais jogos de battle royale. As competições serão realizadas na Arena Game que contará ainda com diversas palestras e workshops voltados para a temática. Os campeonatos acontecerão entre 6 e 8 de abril. Os interessados podem se inscrever diretamente no evento.



Entre os torneios que estarão disponíveis, teremos pela primeira vez o campeonato de League of Legends. A competição terá uma premiação total de R$ 4.500. As equipes devem ser compostas por cinco jogadores e os confrontos serão eliminatórios.



Outra novidade a CPBSB5, será a competição de Valorant, um jogo de tiro em primeira pessoa, terá premiação total de R$ 4.500 e será disputado por equipes de cinco jogadores, em partidas eliminatórias. Outro torneio confirmado é de Counter-Strike. O tradicional jogo também terá a premiação total de R$4.500, com equipes formadas por até cinco jogadores e com partidas disputadas por eliminatórias simples e melhores de três. O jogo Free Fire também estará na CPBSB5. O formato das partidas será no modo clássico de Battle Royale. No total, será realizada a premiação de R$4.500. O campeonato contará com 48 times, divididos em quatro grupos com 12 equipes. A fase final será realizada em formato eliminatório.



A novidade deste ano está no final de cada competição. Após os vencedores de cada torneio serem conhecidos, haverá um Show Match com os integrantes da equipe Los Grandes. Para Tonico Novaes, CEO da Campus Party Brasil, essa interação é mais uma ação que o evento realiza visando abrir novas possibilidades de reconhecimento para os participantes da CPBSB5. “Os torneios de games, realizados na Open Campus, é uma oportunidade para os jogadores amadores conhecerem o universo Campus Party. Ter uma partida contra um time oficial, é a oportunidade de os jovens competidores serem reconhecidos para uma possível oportunidade no mundo do eSports”, ressalta.

Palestras com os influenciadores da equipe Los Grandes

Além das participações nos shows matchs, os integrantes da equipe Los Grandes participarão de palestras sobre temas correlatos aos jogos virtuais. Entre os nomes confirmados, teremos o Bruno Quintanilha, conhecido como Vanquilha, um expert em games, que produz conteúdo diversificado sobre todos os tipos de jogos. O streamer de 22 anos integrou o time da Los Grandes após ser escolhido em uma peneira realizada pela organização.



Outro nome confirmado é de Sara Luana de Araújo, conhecida como LunaLoL. A streamer é formada em pedagogia e reconhecida no cenário de League of Legends. A CPBSB5 também terá a participação do gestor competitivo da Los Grandes, Bruno Rodrigues, o Buzz. Rodrigues tem 33 anos e direcionou a sua carreira em apoiar a formação de atletas. Conquistou títulos brasileiros, intercontinentais e mundiais dentro das principais modalidades do setor como Lol, Rainbow Six e CS:GO. Hoje está focado na formação de gestores esportivos das modalidades em que a Los Grandes está inserida.



Também estão confirmados outros influenciadores da equipe Los Grandes, como o criador de conteúdo, influenciador e jogador profissional de Counter Strike, Dener Oliveira – o KHTEX e de Lucas Rafael Pereira, conhecido como LP. Jogador de Free Fire, Pereira se tornou coach profissional e criador de conteúdo do jogo.

Outros nomes do mundo gamer

O empresário, streamer, influenciador digital e campeão mundial de Free Fire, Bruno Goes dos Santos, mais conhecido como Nobru, também está confirmado para a CPBSB5. O paulistano de 22 anos é o mais popular embaixador dos eSports no Brasil, conquistando diversos prêmios. Atualmente ele tem mais de 13 milhões de seguidores no Instagram e no Youtube, onde tem uma parceria para transmissões exclusivas, e 790 mil no Twitter. A Campus Party Brasília também contará com a palestra da Carol Oliveira, a Twana. Desde 2014 está no cenário streaming, com a criação de conteúdos diários de entretenimento. Em 2020 foi uma das apresentadoras oficiais do Prêmio eSports Brasil. Atualmente é embaixadora da Acer e da Logitech no Brasil e streamer da Twitch TV.



Ainda no mundo de stream e games, a CPBSB5 contará com a palestra de Bruno “PlayHard” Bittencourt, um dos maiores criadores de conteúdo do Brasil e co-fundador da LOUD. PlayHard tem uma longa trajetória como gamer e criador de conteúdos, sendo que se destacou em jogos como Free Fire, Clash Royale e Clash of Clans. Com uma visão empreendedora, fundou a Spacecaps, plataforma que investe e impulsiona negócios no mercado gamer. Sua jornada focada no empreendedorismo garantiu menção na lista Forbes 30 Under 30.

Para mais informações sobre os torneiros e ingressos, acesse: https://brasil.campus-party.org/cpbsb5/