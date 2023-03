Show reúne músicas censuradas pela ditadura militar nesta sexta (31)

Feitiço das Artes recebe evento musical que celebra a resistência do livre pensamento e da cultura em meio ao cerceamento ideológico vivido pelo país a partir de 1964

“É Preciso Estar Atento e Forte” é o título do show em alusão ao período amargo de nossa história iniciado com o golpe militar de 31 de março 1964. Nesta sexta-feira (31), dia em que se completam 59 anos deste marco, o Feitiço das Artes (306 Norte) recebe o espetáculo que vai relembrar uma seleção de músicas compostas por Caetano Veloso, Chico Buarque, Geraldo Vandré, Gonzaguinha, Taiguara, Gilberto Gil e outras vozes corajosas do período da ditadura. A ideia é entoar, junto ao público, um canto uníssono pró-democracia.

Sob a produção de Tita Lyra e direção musical de Agilson Alcântara, os cantores Salomão Di Pádua e Nilson Lima, acompanhados pelo baterista Pedro Almeida e pelo contrabaixista Hamilton Pinheiro, interpretam canções daqueles que estavam “atentos e fortes” desde a década de 1960, passando pelos anos 1970 até a redemocratização na década de 1980.

Integram o show “Roda Viva”, “Divino Maravilhoso”, “O bêbado e a equilibrista”, “Apesar de você”, entre outras músicas emblemáticas por conta das vivências, posicionamentos, reações e resistências de seus compositores que traduziram em suas obras os sentimentos de perda e revolta da população que sofria com o regime autoritário. Várias destas canções tornaram-se verdadeiros hinos de suas gerações, podendo ostentar – merecidamente – o título de “Filhas da resistência”.

Serviço

Show “É Preciso Estar Atento e Forte”

Sexta-feira, 31 de março

A partir das 20h30

Feitiço das Artes – 306 Norte, bloco B

Couvert: R$ 35

Reservas: (61) 3548-1680