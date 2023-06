Zoológico tem entrada gratuita para quem se vacinar

O local contará com equipe de vacinação até às 17h, e estarão disponíveis doses contra a influenza e também covid

Com o objetivo de incentivar e aumentar a cobertura vacinal da população do Distrito Federal, o Zoológico de Brasília está promovendo uma ação em conjunto com a Secretaria de Saúde (SES) nesta quinta-feira (8) de feriado de Corpus Christi: quem for se vacinar no local, não paga o ingresso.

O local contará com equipe de vacinação até às 17h, e estarão disponíveis doses contra a influenza (gripe) e da pfizer bivalente para crianças e adultos. É necessário levar o documento de identidade e o cartão de vacinas.

A orientação sobre a indicação específica para cada faixa etária será dada no local, pela equipe da Secretaria de Saúde. O Zoo terá mesas temáticas com peças do Museu de Ciências Naturais, com itens exibidos no serpentário e no recinto próximo ao das ariranhas e do elefante.