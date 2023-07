Zoológico, shoppings e unidades de saúde terão vacinação neste sábado (22)

A vacinação extramuros é uma das principais estratégias da secretaria para ampliar a cobertura vacinal no DF

Visitantes do Jardim Zoológico de Brasília poderão, mais uma vez, aproveitar o dia de lazer para atualizar o cartão de vacinação. Das 9h às 17h, equipes da Secretaria de Saúde (SES-DF) vão aplicar imunizantes contra a gripe e a covid-19 para todas as faixas etárias. Também haverá atualização da caderneta de vacinação [https://encurtador.com.br/nAGV1] para crianças de até 12 anos.

A imunização no sábado também ocorre no Águas Claras Shopping e no Boulevard Shopping, na Asa Norte. Outros locais em que haverá atendimento são: supermercado Fort Atacadista do Sol Nascente, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do Recanto das Emas e na Escola Jardim dos Ipês, em Planaltina.

Há vacinação ainda em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no Guará, Riacho Fundo I e II, Estrutural, Ceilândia, Paranoá, Asa Norte, Asa Sul, Santa Maria, Gama e Planaltina. A lista completa com endereços e horários de atendimento está disponível no site da SES-DF.

A vacinação extramuros é uma das principais estratégias da secretaria para ampliar a cobertura vacinal no DF. Até 19 de julho, foram aplicadas mais de 7,7 milhões de doses de imunizantes contra a covid-19, desde bebês a partir dos seis meses de idade até idosos. No caso da gripe, a campanha de 2023 já registrou a aplicação de mais de 700 mil doses.