Zoológico faz enquete para escolher nome de filhote de tamanduá-mirim

O resultado da enquete será anunciado nesta quarta-feira (24); animal nasceu em novembro de 2023

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília comemora o nascimento de um filhote de tamanduá-mirim. Para celebrar, o zoo decidiu envolver o público na missão de escolher o nome do novo morador. A enquete está aberta em em stories do perfil do Zoológico de Brasília no Instagram até esta quarta-feira (24), às 9h.

O filhote nasceu em 7 de novembro de 2023 e é filho dos tamanduás Jujubo e Pitica. A enquete tem quatro opções de nomes selecionados pela equipe de tratadores do zoo, entre apelidos que já eram utilizados para o filhote. As opções são Gentil, Amendoim, Pingo e Isaac.

A espécie está ameaçada de extinção pela perda do habitat, queimadas, atropelamentos, caça e tráfico. “Além de permitir que o público escolha o nome do filhote, a enquete também serve como uma oportunidade educativa, fornecendo informações sobre a vida e os desafios enfrentados pelos tamanduás na natureza. Os participantes são convidados a aprender mais sobre essa espécie ameaçada e a entender como a preservação de seu habitat é crucial para a sobrevivência” , afirma o diretor-presidente do Zoológico, Wallison Couto.

*Com informações da Fundação Jardim Zoológico de Brasília