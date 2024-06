Zoológico de Brasília recebe ação de educação no trânsito

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) realizou, na manhã deste domingo (23), uma grande atividade educativa no Zoológico de Brasília. A ação, coordenada pela Diretoria de Educação de Trânsito, marcou o fechamento das atividades voltadas para o aniversário da Lei Seca, celebrado no dia 19 de junho, data da publicação da lei que alterou o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) sobre o tema.

Ao todo, 120 crianças e 60 adultos foram abordados e receberam orientações sobre o uso correto do cinto de segurança e dispositivos de transporte dos pequenos, os riscos de misturar bebida alcoólica e direção, e os cuidados que condutores e pedestres devem observar ao transitar pelas vias.

“Ações como a desenvolvida no Zoológico aproximam o Detran dos jovens e fazem com que eles aprendam, desde novos, a importância de comportamentos seguros nas vias e no interior de veículos, como passageiros”, afirmou o chefe do Núcleo de Campanha Educativa de Trânsito (Nucet) do órgão, Miguel Videl.

O público participou de palestras educativas, interagiu com mímicos e repentistas, e recebeu materiais educativos com informações sobre os riscos da combinação de álcool e direção, além de ganhar camisetas e uma cópia do CTB.

Lei Seca

A Lei 11.705, conhecida como Lei Seca, completa 16 anos. A norma alterou o CTB, definindo como infração gravíssima a condução de veículo após o consumo de bebida alcoólica. Desde o início da aplicação da Lei, o Detran priorizou as ações de educação e fiscalização voltadas ao combate da combinação de álcool e direção. Além de possibilitar a punição de quem insiste em dirigir alcoolizado, a Lei Seca contribuiu para a redução das mortes no trânsito.

*Com informações da Agência Brasília